Reprezentant Polski rozchwytywany. Zainteresowanie z Włoch i Hiszpanii

Kamil Piątkowski to środkowy obrońca urodzony w 2000 roku. Na szerokie wody wypłynął w Rakowie Częstochowa, do którego trafił jako 19-latek. Po dwóch sezonach odszedł - za około 5 milionów euro - do Red Bulla Salzburg.

W styczniu zeszłego roku defensor został wypożyczony na sześć miesięcy do belgijskiego Gentu. Latem wrócił natomiast do Austrii i walczył o swoją pozycję. Przeszkodziła mu w tym kontuzja, przez którą rozegrał tylko siedem meczów w lidze i trzy w Champions League.

Pomimo tego Piątkowski przyciąga uwagę klubów z mocniejszych rozgrywek. Jak poinformował profil "La Roma 24" na platformie X, Polak jest rozpatrywany w kontekście transferu przez AS Roma. Włosi mieliby być chętni na wypożyczenie zawodnika.

Zupełnie inne wieści przekazał natomiast Matteo Moretto. Zdaniem dziennikarza, Piątkowski ma trafić do hiszpańskiej Granady.

El Granada hará oficial mañana la llegada del central polaco Kamil Piatkowski. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 4, 2024

Granada to obecnie przedostatnia drużyna ligi hiszpańskiej. Do bezpiecznego miejsca traci pięć punktów.

JŻ, Polsat Sport