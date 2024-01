Świątek/Hurkacz - Garcia/Roger-Vasselin. Relacja i wynik na żywo

Świątek i Hurkacz mieli dwie okazje, by zagrać razem w deblu podczas tej edycji United Cup. I w obu przypadkach wyglądali co najmniej dobrze, o czym świadczą dwie wygrane bez straty seta. W tym trzecim przypadku szansę otrzymali Katarzyna Piter oraz Jan Zielinski, którzy w trzech partiach pokonali Chińczyków Xiaodi You i Fajinga Suna.

Debel Garcia - Roger-Vasselin też spisuje się bardzo dobrze, gdyż wygrał wszystkie trzy spotkania - w tym ten decydujący o awansie do półfinału z Norwegią.

Jak będzie tym razem?

O United Cup

W United Cup 18 zespołów podzielono na sześć grup po trzy ekipy. Grupy A (z Polską), C i E grały w Perth, pozostałe znalazły się w Sydney. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

Polska wygrała wszystkie mecze w grupie, pokonując Brazylię i Hiszpanię. Następnie w ćwierćfinale Świątek i Hurkacz najpierw wygrali swoje mecze w singlu, a następnie mikst Piter/Zieliński ograli chiński duet i Biało-Czerwoni awansowali do półfinału.

Reprezentacja Francji w czwartek rozprawiła się z narodową drużyną Norwegii, dzięki czemu zapewniła sobie awans do półfinału prestiżowego turnieju.



jb, Polsat Sport