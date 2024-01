Turniej Czterech Skoczni: Kwalifikacje w Bischofshofen. Relacja i wyniki na żywo

W piątek w Bischofshofen odbędą się kwalifikacje do ostatniego z konkursów 72. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Po trzech zawodach prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi, który o 4,8 pkt wyprzedza drugiego Niemca Andreasa Wellingera. Z Polaków najwyżej, na 15. miejscu, jest Kamil Stoch. Relacja i wyniki na żywo kwalifikacji w Bischofshofen na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:30.

Strata trzeciego Austriaka Jana Hoerla wynosi już 23,6 pkt.

Kobayashi Złotego Orła zdobył w sezonach 2018/19 i 2021/22. Jeśli dokona tego trzeci raz, to dołączy do wąskiego grona. Co najmniej trzy wygrane w TCS ma pięciu zawodników. Rekordzistą jest Fin Janne Ahonen z pięcioma zwycięstwami. Trzy ma m.in. Stoch.

Niemcy natomiast czekają na końcowy triumf już 22 lata.

Do kwalifikacji przystąpi sześciu Polaków. Oprócz Stocha, będą to: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot.

W TCS obowiązuje system KO - na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii punktowanej. Do finałowej awansują ich zwycięzcy oraz pięciu "szczęśliwych przegranych", czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych w parach.

JŻ, PAP