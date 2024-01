United Cup: Stefanos Tsitsipas - Alexander Zverev. Relacja i wynik na żywo

Stefanos Tsitsipas podczas turnieju United Cup, rozegrał jeden mecz singlowy. Grek gładko, w dwóch setach ograł Kanadyjczyka Stevena Dieza. W kolejnym starciu 6. tenisista rankingu ATP miał zagrać z Chilijczykiem Nicolasem Jarrym, jednak finalista zeszłorocznego Australian Open zrezygnował z wyjścia na kort. Powodem najprawdopodobniej były problemy ze zdrowiem.

O poważnej kontuzji nie może być jednak mowy, bo Grecja mimo perturbacji ostatecznie wyszła z grupy, turnieju United Cup. O awans do półfinału Tsitsipas i spółka zmierzą się z Niemcami. Bez względu na wynik spotkania Marii Sakkari z Angelique Kerber, Grek nie może pozwolić sobie na porażkę z Alexandrem Zverevem. Mikst nie jest bowiem najsilniejszą bronią reprezentacji Grecji. W fazie grupowej Tsitsipas i Sakkari sensacyjnie przegrali z reprezentantami Chile.

Z kolei Alexander Zverev to pewny punkt reprezentacji Niemiec. Siódmy tenisista rankingu ATP wygrał oba mecze singlowe i w przypadku niepowodzenia Kerber, to na jego barkach spocznie kwestia awansu naszych zachodnich sąsiadów, do półfinału United Cup. Do tej pory Tsitsipas i Zverev mierzyli się ze sobą aż trzynaście razy. Dziewięć z tych meczów wygrał Grek. Jak będzie tym razem?

Relacja i wynik na żywo z meczu Stefanos Tsitsipas - Alexander Zverev na Polsatsport.pl. Początek od godziny 9:00.

K.P, Polsat Sport