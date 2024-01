ZAKSA Kędzierzyn-Koźle podejmie Jastrzębski Węgiel w hitowym starciu 15. kolejki PlusLigi. Choć zagrają ze sobą wicemistrz i mistrz Polski, w obliczu kłopotów kadrowych ZAKSY faworytem tej konfrontacji będą jastrzębianie. Transmisja meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel to prawdziwy plusligowy klasyk. Obie ekipy rozegrały do tej pory 94 mecze w PLS – 46 z nich wygrali kędzierzynianie, a 48 jastrzębianie. W poprzednim sezonie Jastrzębski Węgiel wygrał z ZAKSĄ rywalizację w meczu o złoto mistrzostw Polski, ale kędzierzynianie zrewanżowali się rywalom w finale Ligi Mistrzów. ZAKSA była też lepsza w jedynym do tej pory starciu obu ekip w obecnym sezonie – 3 listopada w katowickim Spodku wygrała mecz o Superpuchar Polski 3:2.

Mimo tej porażki, to jednak jastrzębianie początek obecnego sezonu mogą uznać za udany. Po 14. kolejkach prowadzili w PlusLidze z dorobkiem 36 punktów (12 zwycięstw – 2 porażki). Przetrzebiona kontuzjami ZAKSA zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli (21 punktów, mecze 7–7). Straciła szansę na miejsce w czołowej szóstce po pierwszej rundzie fazy zasadniczej, a co za tym idzie na walkę w Pucharze Polski. Jak osłabieni kędzierzynianie zaprezentują się w starciu z dobrze dysponowaną ekipą Jastrzębskiego Węgla?

Kiedy mecz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel? O której godzinie?

Transmisja meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel w sobotę 6 stycznia w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Początek meczu już o godzinie 12.30. Występujący w obu drużynach reprezentanci Polski wieczorem wezmą udział w Balu Mistrzów Sportu. Wśród nominowanych do nagrody sportowca roku 2023 w 89. edycji Plebiscytu Przeglądu Sportowego i Polsatu jest Aleksander Śliwka.

