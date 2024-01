Polski mikst - niezależnie od konfiguracji - pozostaje niepokonany. Przypomnijmy, że podczas United Cup oglądaliśmy już Igę Świątek i Huberta Hurkacza, Katarzynę Piter i Jana Zielińskiego oraz Katarzynę Kawę i Zielińskiego. Za każdym razem Biało-Czerwoni cieszyli się ze zwycięstwa.

Niemcy też zmieniali, tyle że z różnym skutkiem. Zaczęli od pary Angelique Kerber/Alexander Zverev, która w fazie grupowej raz wygrała i raz przegrała. W ćwierćfinałowym starciu z Grecją do boju ruszyli Laura Siegemund i Maximilian Marterer, którzy w kluczowym spotkaniu wywalczyli punkt na wagę awansu. Z kolei w półfinale do Siegemund dołączył Zverev. To właśnie ta dwójka ograła Australijczyków Storm Hunter i Matthew Ebdena.

W United wzięło udział 18 zespołów. Najpierw rywalizowały w sześciu grupach, a od ćwierćfinałów zmagania toczą się systemem pucharowym.

Pula nagród tegorocznej edycji wynosi 10 milionów dolarów amerykańskich. Na tę kwotę składają się zarówno tzw. startowe, jak i premie indywidualne za wygranie poszczególnych meczów oraz zespołowe za wyniki w grupach i całych zawodach.

Uczestnicy zdobywają też punkty do rankingów na poziomie zbliżonym do turniejów WTA i ATP rangi 500, ale minimalne różnice zależą od od pozycji zajmowanej przez pokonanych rywali.

W poprzedniej edycji United Cup Polska dotarła do półfinału, w którym przegrała z USA.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Świątek/Hurkacz - Siegemund/Marterer od 10:00 na Polsatsport.pl.

jb, Polsat Sport