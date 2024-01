Ogromna siła Igi Świątek! Tak potraktowała rywalkę w półfinale United Cup (WIDEO)

Polska o awans do finału United Cup walczyła z reprezentacją Francji. W pierwszym meczu tego starcia Hubert Hurkacz pokonał w dwóch setach Adriana Mannarino. Później przyszedł czas na pojedynek Igi Świątek, naprzeciwko której stanęła Caroline Garcia.

Francuzka w pierwszym secie była w stanie zaskoczyć oponentkę. Udało jej się przełamać Świątek i zapewnić sobie zwycięstwo w pierwszej partii. Później pochodząca z Raszyna zawodniczka zaczęła dominować na korcie. Zarówno w drugim, jak i trzecim secie liderka światowego rankingu przegrała zaledwie po jednym gemie.

W ostatniej odsłonie tego pojedynku miała miejsce sytuacja, którą kibice na pewno zapamiętają na długo. Pod koniec szóstego gema po krótkiej wymianie Świątek piekielnie mocno uderzyła forehandem. Chociaż jej przeciwniczka ruszyła do tego zagrania, to nie była w stanie dopaść do piłki.

Zwycięstwo Świątek zapewniło reprezentacji Polski awans do finału United Cup. Podopieczni Tomasza Wiktorowskiego ostatni mecz podczas tegorocznej edycji australijskiej imprezy rozegrają w niedzielę 7 stycznia.

AA, Polsat Sport