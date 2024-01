Szokujące praktyki w klubie piłkarskim! Były gracz Ekstraklasy złożył donos

"Niebiesko-Żółci" po 18 kolejkach mają na koncie 12 punktów i plasują się na 10. miejscu w dwunastozespołowej słowackiej ekstraklasie. Aby myśleć o utrzymaniu w elicie, drużyna potrzebuje natychmiastowych wzmocnień. Na pozyskanie nowych graczy Koszyce nie mają jednak pieniędzy, dlatego działacze wraz z trenerami postanowili podreperować budżet w iście karygodny sposób!

Jak informuje słowacki Związek Zawodowych Piłkarzy (UFP), powołując się między innymi na donos Marcela Vasila, FC Koszyce stworzyły coś na wzór znanego z Polonii Warszawa "Klubu Kokosa". Zawodnicy z wysokimi kontraktami, których włodarze i szkoleniowcy nie widzieli w składzie, byli zmuszani do rozwiązywania umów bez wypłaty należnego im wynagrodzenia lub... kończenia karier!

"Klub przekazał kilku piłkarzom, że pomimo podpisanych z nimi wieloletnich kontraktów nie są brani pod uwagę przy ustalaniu składu. Zawodnicy ci byli dyskryminowani, między innymi poprzez usuwanie ich z szatni, wysyłanie ich na treningi indywidualne, zakazywanie im spożywania posiłków z resztą drużyny czy wywieranie na nich presji na rezygnację ze sportu. Ponadto nie wypłacano im należnych pensji i zabierano sprzęt sportowy. Wszystko to miało na celu podreperowanie budżetu i zwolnienie środków na pozyskanie nowych graczy. Marcel Vasil zgłosił się do nas po pomoc i teraz intensywnie pracujemy nad tym, by klub wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wobec tego piłkarza" - czytamy w komunikacie UFP.

Niespełna 23-letni Marcel Vasil jest wychowankiem Tatrana Preszów. Jako dziecko wyjechał z rodzicami do Szwajcarii, gdzie grał w młodzieżowych zespołach Young Boys Berno i FC Thun. Polscy kibice mogą go znać głównie z występów w ROW Rybnik i Bruk-Bet Termalice Nieciecza, której zawodnikiem był w latach 2021-2023 (w tym czasie był jednak dwukrotnie wypożyczany: do Koszyc i FK Żeleziarne Podrezova).

