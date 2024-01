TAURON Liga: BKS BOSTIK Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź. Relacja i wynik na żywo

To absolutnie szlagierowo zapowiadające się starcie. Bielszczanki plasują się na czwartej pozycji z bilansem dziesięciu zwycięstw oraz trzech porażek. Co ciekawe, taki sam dorobek posiada ŁKS, ale zainkasował dwa "oczka" więcej, przez co w tabeli widnieje na trzecim miejscu.

Dla obu drużyn będzie to premierowe starcie w 2024 roku. BKS w poprzednim meczu wygrał na wyjeździe z #Volley Wrocław 3:1, natomiast ŁKS nie dał większych szans w Bydgoszczy tamtejszemu Metalkas Pałacowi, zwyciężając 3:0.

ZOBACZ TAKŻE: Rzadko spotykana sytuacja na meczu PlusLigi. Niewielu zwróciło na to uwagę

W pierwszej rundzie tego sezonu bielszczanki wygrały w Łodzi bez straty seta. Warto zaznaczyć, że aż sześć na siedem ostatnich konfrontacji między tymi drużynami kończyło się właśnie w takich rozmiarach. Jak będzie tym razem?

Relacja i wynik na żywo meczu BKS BOSTIK Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport