United Cup: Ajla Tomljanovic - Angelique Kerber. Relacja i wynik na żywo

Kerber nie może zapisać do udanych występów w United Cup. Choć nie miała łatwych przeprawy, to jak na razie ma na koncie tylko... jednego wygranego seta z Caroliną Garcią. Z Marią Sakkari oraz Jasmine Paolini przegrała do zera.

Nieco lepiej idzie Tomljanovic, która w ostatnim meczu pokonała w dwóch partiach Serbkę Nataliję Stevanovic. Wcześniej w dwóch setach uległa Jessice Peguli oraz Katie Boulter.

W United Cup 18 zespołów podzielono na sześć grup po trzy ekipy. Grupy A (z Polską), C i E grały w Perth, pozostałe znalazły się w Sydney. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.



Australijczycy zajęli pierwsze miejsce w grupie C, a w ćwierćfinale pewnie ograli Serbię 3:0. Z kolei Niemcy uplasowali się na drugiej pozycji w grupie D (za Francją) i w 1/4 finału pokonali Grecję 2:1.

Relacja i wynik na żywo z meczu Tomljanovic - Kerber od 7:30

jb, Polsat Sport