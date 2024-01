Mateusz Bieniek był wielkim nieobecnym sobotniej gali 89. Plebiscytu Przeglądu Sportowego oraz Polsatu na Najlepszego Sportowca 2023 roku. Siatkarz oglądał jednak relację z tego wydarzenia za pośrednictwem transmisji w Polsacie Sport. A gdy na scenę wyszli nasi siatkarze, on... zrobił to samo.

6 stycznia był kolejnym wielkim dniem dla polskiej siatkówki. Tym razem nie chodzi o zmagania na parkiecie, lecz o uhonorowanie poczynań do jakich doszło na nim w ostatnich dwunastu miesiącach w wykonaniu Biało-Czerwonych.

W trakcie 89. Plebiscytu Przeglądu Sportowego i Polsatu drużyną roku została reprezentacja Polski siatkarzy, która w 2023 roku wygrała zmagania Ligi Narodów, mistrzostw Europy oraz zapewniła sobie kwalifikację olimpijską. Słusznie zatem podopieczni Nikoli Grbicia mogli odebrać statuetkę, po którą weszli na scenę. Na niej zabrakło Bieńka, który galę oglądał w Polsacie Sport. Ale i doświadczony środkowy postanowił uwiecznić ten moment na zdjęciu.

I gdy nasi siatkarze stali na scenie hotelu Hilton, Bieniek stanął obok nich... przed telewizorem. Ubrany rzecz jasna na galowo.

"Drużyna roku 2023. Mam nadzieję, że to nie będzie tradycją, że znowu sprzed tv. A tak poważnie, życzę udanej zabawy i wytrwałości do jajecznicy" - napisał środkowy, przy okazji zapraszając na mecz swojej drużyny Aluron CMC Warta Zawiercie z PSG Stalą Nysa, który już w niedzielę o godz. 14:45 (transmisja w Polsacie Sport oraz Polsacie Box Go).

KN, Polsat Sport