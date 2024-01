Czwarte zwycięstwo Krajowej Grupy Spożywczej Arki

To gdynianie na początku spotkania byli bardziej aktywni - po kolejnych rzutach Bryce’a Alforda i Adriana Boguckiego prowadzili już nawet dziewięcioma punktami. Z drugiej strony sytuację starał się zmieniać Josh Price. Później do ataku włączył się wracający po kontuzji Andrzej Pluta - po jego trójce różnica wzrosła do 12 punktów! Ostatecznie po 10 minutach było 26:16. Seth LeDay w drugiej kwarcie był bardzo przydatny i utrzymywał sporą przewagę Krajowej Grupy Spożywczej Arki. Po jego trójce była już lepsza o 15 punktów. Osłabione Tauron GTK miało spore problemy z nawiązaniem rywalizacji. Dopiero późniejsze trafienia Kadre Graya dawały tej ekipie trochę nadziei. Po zagraniu 2+1 Price’a przegrywali już tylko czterema punktami! Ostatecznie dzięki trójce Grzegorza Kamińskiego pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 48:41.

Trójki Bryce’a Alfora i Andrzeja Pluty utrzymywały dziesięciopunktowe prowadzenie zespołu trenera Wojciecha Bychawskiego. Po chwili podobne rzuty dołożył Grzegorz Kamiński. Później przydawał się także Seth LeDay i mimo kolejnych trafień Josha Price’a, gliwiczanie nie byli w stanie realnie odrobić strat. Kolejna trójka Pluty oznaczała, że po 30 minutach było 74:60. W kolejnej części gry po zagraniu Adriana Boguckiego gospodarze byli już lepsi o 20 punktów. W pełni kontrolowali oni już teraz wydarzenia na parkiecie, a Tauron GTK nie było już w stanie nic z tym zrobić. Nawet kolejne akcje aktywnego Price’a nie wystarczały. Ostatecznie Krajowa Grupa Spożywcza Arka zwyciężyła 100:87.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Bryce Alford z 24 punktami i 5 asystami. Josh Price zdobył dla gości 40 punktów i 9 asyst.

Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia - Tauron GTK Gliwice 100:87 (26:16, 22:25, 26:19, 26:27).

Punkty:

Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia: Bryce Alford 24, Andrzej Pluta 20, Grzegorz Kamiński 19, Adrian Bogucki 16, Seth Leday 15, Adam Hrycaniuk 4, Maksymilian Wilczek 2, Kacper Marchewka 0, Kacper Gordon 0, Nikodem Czoska 0, Bartłomiej Wołoszyn 0, Jakub Szumert 0.

Tauron GTK Gliwice: Joshua Price 40, Kadre Gray 21, Martins Laksa 7, Michał Samsonowicz 5, Tomasz Śnieg 5, Terry Henderson 4, Aleksander Busz 3, Maciej Bender 2, Mikołaj Jopek 0.

plk.pl