Powiedzieć, że 2023 rok był kapitalnym rokiem dla reprezentacji Polski siatkarzy, to jak nic powiedzieć. Podopieczni Nikoli Grbicia zgarnęli praktycznie wszystko, co było możliwe do zgarnięcia. Ciężko zatem wytypować jeden najpiękniejszy moment dla naszej kadry. Atakujący Biało-Czerwonych Łukasz Kaczmarek pokusił się o taki wybór.

Podczas 89. Plebiscytu Przeglądu Sportowego i Polsatu przedstawiciele siatkówki mieli sporo okazji, aby pojawiać się na scenie. Drużyną roku została bowiem męska reprezentacja, a jej szkoleniowiec - Nikola Grbić został wybrany trenerem roku. Do tego Aleksander Śliwka zajął trzecie miejsce na najlepszego sportowca. Na temat przyjmującego Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w samych superlatywach wypowiedział się jego klubowy kolega Łukasz Kaczmarek, któremu Śliwka podziękował ze sceny, gdy odbierał statuetkę.

- To, co powiedział dla mnie Olek pozostanie w pamięci do końca mojego życia, bo nigdy nie myślałem, że w tak wybitnym plebiscycie zostanie wypowiedziane moje imię i nazwisko na tej scenie. Jestem mu niesamowicie wdzięczny za to wszystko, co dla mnie robi. Gdyby nie on, to nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym jestem. Ja mu pomagam jak mogę i jestem niesamowicie dumny z tego, w którym miejscu on jest. I zasłużył sobie na to. Dla mnie on nie jest trzecim, lecz najlepszym sportowcem w Polsce i na świecie. To jest coś cudownego mieć przy sobie takiego przyjaciela jak on. Jestem z niego dumny, jak i z całej reprezentacji - powiedział Kaczmarek w rozmowie z Bożeną Pieczko.

Dla atakującego naszej kadry poprzedni rok był kapitalny, czego dowodem triumf w Lidze Mistrzów oraz sukcesy z reprezentacją w postaci triumfu w Lidze Narodów, mistrzostwach Europy i kwalifikacjach olimpijskich. Który moment był zatem najpiękniejszy dla naszego rozmówcy?

- Dodałbym Puchar Polski, który zdobyliśmy w marcu razem z Olkiem. Był to czwarty triumf z rzędu. Dokonaliśmy tego jako jedyni siatkarze w naszej lidze. Niestety, nie będzie nam dane wystąpić w tegorocznym finale, ale ten 2023 rok był udany i niesamowicie szczęśliwy pod względem sukcesów sportowych. A najszczęśliwszy moment? Ciężko jest wskazać jeden, bo każdy zostanie ze mną do końca życia, ale myślę, że finał Ligi Narodów. Ta gra przed własną publicznością w Gdańsku była dla mnie czymś wyjątkowym. To był dla mnie pierwszy finał, który rozgrywałem będąc w pierwszej szóstce reprezentacji. Leżała na moich barkach wielka odpowiedzialność, ale dzięki tej wspaniałej grupie było mi o wiele łatwiej udźwignąć ten ciężar - rzekł.

