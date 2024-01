Serie A: Torino - SSC Napoli. Relacja i wynik na żywo

Mistrzowie Włoch kompletnie nie przypominają zespołu, który w poprzednim sezonie spisywał się tak kapitalnie i efektownie. Jest to spowodowane przede wszystkim zmianą trenera. Z dalszej funkcji szkoleniowca zrezygnował bowiem Luciano Spalletti, a jego następcą został Rudi Garcia. Francuz kompletnie jednak nie sprawdził się w tej roli i został błyskawicznie zwolniony. Nowym-starym opiekunem jest obecnie Walter Mazzarri.

Początkowo pod jego wodzą mistrzowie kraju radzili sobie całkiem przyzwoicie, ale ostatnie tygodnie to pasmo niepowodzeń. Napoli do tego stopnia zawodzi, że znajduje się na odległej ósmej lokacie, a do prowadzącego Interu traci już 20 punktów (!). Marnym pocieszeniem jest, że mediolańczycy rozegrali jeden mecz więcej.

Piotr Zieliński i spółka w dwóch ostatnich starciach zdobyli tylko punkt, przegrywając z AS Roma 0:2 i tylko remisując z Monzą 0:0. Klub spod Wezuwiusza praktycznie może zapomnieć o obronie mistrzowskiej korony, zamiast tego powinien skupić się na walce o co najmniej czwarte miejsce i grę w Lidze Mistrzów.

Torino postara się wykorzystać kiepską formę neapolitańczyków, ale i zespół ze stolicy Piemontu gra nierówno. Turyńczycy również w dwóch poprzednich konfrontacjach zainkasowali tylko "oczko".

Ostatni raz oba zespoły rywalizowały w marcu zeszłego roku. Wówczas Napoli wygrało w Turynie aż 4:0. Było to jednak zupełnie inne Napoli niż obecne.

KN, Polsat Sport