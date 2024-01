Babilon MMA 42. Pełna karta walk gali w Żyrardowie

Na pierwszej tegorocznej imprezie pod szyldem Babilon MMA nie zobaczymy wprawdzie walki mistrzowskiej, ale kilku zawodników z pewnością mocno przybliży się do pojedynku o tytuł.

– Zwycięzcy starcia Gładkowicz-Zając otworzy się droga do mistrzowskiego pasa w kategorii półciężkiej. Możemy obiecać kibicom, że w 2024 roku rozdamy kolejne trofea – mówi matchmaker Artur Gwóźdź, szef grupy managerskiej Artnox Fight Sport.

Karta walk gali Babilon MMA 42 w Żyrardowie:

Walka wieczoru w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Bartłomiej "Clark Kent" Gładkowicz (10-4) vs Sergiusz Zając (4-1)

Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Gracjan Wyroślak (4-1) vs Adam Muzyka (4-0)

Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min - Dawid Kuczmarski (4-0) vs Wojciech Demczur (3-0)

Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Iwo Baraniewski (1-0) vs Kamil Stachura (1-0-1)

Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Michał "Benek" Bednarski (0-1) vs Michał Rudzki (1-1)

Walka w wadze półśredniej (do 77 kg):

3 x 5 min - Arkadiusz Kolus (1-1) vs Marcin Kopcza (1-1)

Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min - Marcin Krawczyk vs Nikodem Miastkowski

Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min - Mykola Kos vs Paweł Selwa

KN, Informacja prasowa