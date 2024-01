Gwiazda na wylocie z Resovii?! Szykuje się transferowy hit!

Drzyzga, który 3 stycznia skończył 34 lata, jest siatkarzem Resovii od 2020 roku, ale to jego druga przygoda z klubem ze stolicy Podkarpacia. Wcześniej był jego rozgrywającym w latach 2013-2017. Zdecydowanie ten pierwszy okres sam zainteresowany oraz kibice mogą póki co wspominać znacznie lepiej. Wówczas udało się sięgnąć po mistrzostwo kraju i srebro w Lidze Mistrzów w 2015 roku.

Ostatnie lata to znaczny regres formy rzeszowskiej drużyny, i nie zmienia tego nawet brązowy medal PlusLigi wywalczony w poprzednim sezonie. Dzięki temu udało się jednak awansować do fazy grupowej Champions League, a na krajowym podwórku podopieczni Giampaolo Medeiego na pewno mają aspiracje na kolejny krążek.

Drzyzga pomiędzy jednym a drugim okresem gry w Resovii, występował w greckim Olympiakosie, a także rosyjskim Lokomotiwie Nowosybirsk. Jego obecny kontrakt z rzeszowianami dobiega końca w tym roku, toteż nie brakuje doniesień o jego odejściu.

"Podkarpackielive.pl" informuje, że Resovia nie zamierza przedłużać umowy z byłym podstawowym reprezentantem Polski, w zamian w jego miejsce ściągając Gregora Ropreta. To 35-letni rozgrywający Sir Safety Perugia. Występuje w niej od 2022 roku. Słoweniec ma na swoim koncie mistrzostwa Słowenii, Austrii i Czech. Sięgnął również po Superpuchar Włoch i dwukrotnie Klubowe Mistrzostwo Świata. Z reprezentacją zdobył aż trzy srebrne medale mistrzostw Europy i jeden brązowy krążek. Jego umowa z włoskim gigantem jest ważna do końca tego sezonu. I to on miałby właśnie zastąpić dwukrotnego mistrza świata oraz byłego siatkarza m.in. AZS-u Częstochowa.

Warto zaznaczyć, że nie są to jedyne doniesienia, jakie pojawiają się ostatnio i dotyczą transferów na linii SuperLega - PlusLiga. W niedzielę informowaliśmy o możliwej sensacyjnej wymianie, do jakiej mogłoby dojść między włosko-polskimi klubami.