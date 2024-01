Jednostronny mecz w PlusLidze. 13. porażka stała się faktem

To spotkanie znacznie lepiej zainaugurowali goście, szybko wychodząc na prowadzenie (0:4). Lubinianie przez długi czas nie potrafili odrobić straty (7:10, 12:17), lecz w pewnym momencie gra radomian stanęła. Siatkarze Pawła Ruska zdobyli siedem punktów z rzędu i ze straty 18:19 wyszli na 24:19. Rywale próbowali jeszcze walczyć, ale przewaga okazała się zbyt duża i musieli przełknąć gorycz porażki w premierowej odsłonie.

Drugi set rozpoczął się podobnie - od czteropunktowej przewagi radomian. Tym razem szybko ją jednak stracili i gra zaczęła toczyć się punkt za punkt (10:10, 16:16). Końcówka była równie zacięta i wiadomym było, że ten set ma ogromne znaczenie w kontekście zwycięstwa w całym spotkaniu. Goście przy stanie 22:24 mieli dwie piłki setowe, lecz nie potrafili ich wykorzystać. Tę wojnę nerwów udało się wygrać gospodarzom, którzy triumfowali po grze na przewagi.

Mimo że trzecia partia rozpoczęła się od wyrównanej gry obu zespołów (7:7), to po kilku minutach rozpoczął się koncert gry zespołu z Lubina. Coraz lepiej prezentowali się w bloku i obronie, co zaczęło owocować wyraźną przewagą (17:12). W końcówce jeszcze dobili rywali (22:14) i to oni mogli cieszyć się ze zwycięstwa za trzy punkty.

To ważny triumf w kontekście ligowej tabeli. Oba zespoły zajmują w niej dwa ostatnie miejsca. Dzięki tej wygranej lubinianie "odskoczyli" radomianom w PlusLidze. Obecnie mają na koncie 11 punktów, a ich rywale - 6.

Skrót meczu KGHM Cuprum Lubin - Enea Czarni Radom:

KGHM Cuprum Lubin - Enea Czarni Radom 3:0 (25:22, 26:24, 25:15)

KGHM Cuprum Lubin: Jakub Strulak, Jake Hanes, Wojciech Ferens, Paweł Pietraszko, Danilo Gelinski, Alexander Berger - Mateusz Masłowski (libero) – Maksymilian Granieczny (libero), Kajetan Kubicki, Kamil Kwasowski, Adam Lorenc.

Enea Czarni Radom: Vuk Todorovic, Brodie Hofer, Michał Ostrowski, Nikola Meljanac, Rafał Buszek, Wiktor Rajsner – Maciej Nowowsiak (libero) – Dominik Teklak (libero), Bartosz Gomułka, Mateusz Kufka, Igor Ganiecki, Tomasz Piotrowski.