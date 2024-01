Piłkarze ekstraklasowego kluby nie pojadą na zagraniczny obóz. Zimę przepracują w Polsce

Piłkarze Puszczy Niepołomice rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej. Beniaminek Ekstraklasy będzie jedynym zespołem najwyższego szczebla rozgrywek, który nie wyjedzie na zagraniczny obóz.

Ubiegły rok był wyjątkowy dla klubu z 16-tysięcznych Niepołomic. Obchodząca jubileusz 100-lecia istnienia Puszcza awansowała do ekstraklasy, a na koniec roku – dzięki świetnemu finiszowi – uplasowała się na 14. miejscu w tabeli z dorobkiem 20 punktów.

Puszcza, która dysponuje najskromniejszym budżetem w ekstraklasie, przygotowania do rundy wiosennej przeprowadzi na swoich obiektach. Był w planach wyjazd na obóz do Turcji, ale ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu. Ponieważ jest klubem miejskim, konieczne było rozpisanie przetargu na taki obóz, a proponowane oferty były wyższe od środków zaplanowanych na ten cel.

Trener Tomasz Tułacz, który pracuje w Niepołomicach od sierpnia 2015 roku, doskonale radzi sobie w takich warunkach i jest przekonany, że drużyna zostanie dobrze przygotowana.

Puszcza pozyskała na razie dwóch nowych piłkarzy – reprezentanta Mołdawii Ioana-Calina Revenco i Brazylijczyka Thiago. 23-letni Revenco to prawy obrońca, ostatnio grał w Petrocubie Hincesti. W Niepołomicach liczą, że będzie spisywał się tak dobrze jak jego rodak Artur Craciun, który w poprzedniej rundzie zdobył sześć bramek.

Skrzydłowy Thiago to postać znana w klubie, gdyż przebywał tu na wypożyczeniu z Cracovii w pierwszej połowie ubiegłego roku. Zawodnik musi jednak odbudować formę, gdyż ostatnio przechodził rehabilitację zerwanych więzadeł w kolanie.

Wszystko na to wskazuje, że Puszczę opuści też bramkarz Oliwier Zych, który został wypożyczony z Aston Vilii Birmingham, po tym jak Kewin Komar złamał kciuk uczestnicząc w bójce na festynie. Angielski klub wezwał Zycha do powrotu, choć jego przyszłość nie jest to końca pewna i nie można wykluczyć, że jednak pozostanie w Puszczy. Problemu z obsadą bramki jednak nie będzie, gdyż wspomniany Komar wznowił już normalne treningi.

Z niepołomickim klubem pożegnał się także Marcel Pięczek, który po wygaśnięciu 31 grudnia kontraktu związał się z Koroną Kielce.

Nieznana jest także przyszłość napastnika Lucjana Klisiewicza, który jest wypożyczony do drugoligowej Stali Stalowa Wola. Najprawdopodobniej tam pozostanie do czerwca, ale na razie przez kilka dni ma trenować z Puszczą.

Trener Tułacz nie ma do dyspozycji wszystkich piłkarzy. Na razie w zajęciach z powodu kontuzji nie biorą udziału: Jordan Majchrzak, Rok Kidric, Michał Koj i Artur Siemaszko. Nie są to jednak groźne urazy i niebawem powinni wrócić do normalnych treningów.

Już w piątek piłkarze Puszczy rozegrają dwa sparingi – najpierw z pierwszoligowym Bruk-Betem Termalicą Nieciecza, a potem z Czarnymi Jasło (klasa okręgowa).

W pierwszym ligowym meczu niepołomiczanie zmierzą się 9 lutego ze Stalą w Mielcu. Podobnie jak w poprzedniej rundzie, Puszcza spotkania w roli gospodarza rozgrywać będzie na stadionie Cracovii.

mtu, PAP