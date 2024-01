Marek Kania, Piotr Michalski i Damian Żurek zdobyli w sobotę złoty medal w sprincie drużynowym podczas mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim w holenderskim Heerenveen. Srebro wywalczyła Norwegia, a brąz Holandia. To gigantyczny sukces naszej reprezentacji.

- Taki sukces zdecydowanie buduje. Jesteśmy zgraną ekipą - zarówno na lodzie, jak i poza nim. To nam wychodzi i widać, że fajnie się zgrywamy - rzekł Kania. - Spędzamy ze sobą większość czasu w roku. Jeżeli atmosfera byłaby gorzka, to wyniki nie byłyby tak dobre. Cieszymy się, że mamy taki skład - dodał Żurek.

ZOBACZ TAKŻE: 200 dni do igrzysk. Te daty warto znać

Sezon cały czas trwa. Dla naszej kadry najważniejszą obecnie imprezą są mistrzostwa świata w Calgary w drugiej połowie lutego.

- Wracamy do Polski na kilka dni, aby potem wylecieć od razu do Stanów Zjednoczonych i tam trenować. Potem mamy zawody w Pucharze Świata - w Salt Lake City, tydzień później w Kanadzie, gdzie zostajemy już do mistrzostw świata. Szykuje się zatem kilkutygodniowy wyjazd, podczas którego będziemy szlifować formę - zaznaczył Kania.

Warto dodać, że na mistrzostwach Europy w Holandii srebrny medal zdobyły nasze sprinterki, natomiast wspomniany Kania dorzucił jeszcze brązowy krążek w rywalizacji indywidualnej.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Rozmowa z polskimi łyżwiarzami w załączonym materiale wideo.

KN, Polsat Sport