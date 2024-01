Świątek przemówiła po finałowej porażce. "Zostawiliśmy wszystko"

"Czasami to kwestia setnej sekundy, czasami milimetrów, czasami jednego kroku więcej… taki jest sport i nieustannie przypomina nam o tym, jak ważna jest pokora i rozumienie go" - rozpoczęła wpis Świątek.

Światowa jedynka zapewniła kibiców, że zespół dał z siebie wszystko i jednocześnie ma nadzieję, że taki rezultat turnieju nie zawiódł polskich sympatyków tenisa. Świątek we wpisie po raz kolejny pogratulowała zwycięstwa kadrze Niemiec.



"Zostawiliśmy dziś na korcie wszystko, co mieliśmy, ale na koniec dnia wygrali nasi przeciwnicy (gratulacje!). I choć wiem, że Wy - fani chcieliście innego wyniku, to mam nadzieję, że doceniacie jakość, energię, zaangażowanie i emocje, które włożyliśmy jako team w ten turniej" - wyznała Polka.



W słowach 22-latki nie zabrakło także zapewnień odnośnie do przyszłorocznego United Cup.



"Będziemy mieli kolejne szanse na to, żeby jak zawsze dać siebie wszystko i poprawić rezultat" - zagwarantowała najlepsza na świecie tenisistka.



W kolejnej części wpisu Świątek nawiązała do swojej gry. Polka zalicza turniej do udanych i zmotywowana przenosi się do Melbourne, gdzie od 14 do 28 stycznia odbędzie się Australian Open.



"Co do mnie cieszę się, że dla mnie był to dobry tydzień, z dobrymi meczami przeciwko wymagającym przeciwniczkom. Do Melbourne ruszam z uśmiechem i paroma rzeczami do przepracowania" - podsumowała Świątek.



Na koniec liderka rankingu WTA po raz kolejny złożyła podziękowania.



"Dzięki dla całego Teamu Polska i dla organizatorów United Cup (w tym roku było super!) do zobaczenia!" - zakończyła Polka.

KZ, Polsat Sport