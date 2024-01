Królewskie powitanie Santosa. Turcy widzą w nim nadzieję na mistrzostwo!

W Polsce nie przebywał zbyt długo, a współpracy z drużyną narodową nie zaliczy do udanych. Teraz zaczyna kolejny rozdział w trenerskiej karierze, choć był już skazywany na emeryturę. Fernando Santos przyleciał do Stambułu, w którym będzie pracował z drużyną Besiktasu.

Przyodziany w nowe barwy klubowe, powitany ogromnym bukietem kwiatów, od razu rozdawał autografy. Prawdziwa gwiazda zawitała do Turcji. Fernando Santos niczym król został powitany przez władze Besiktasu na lotnisku w Stambule. Przylot i powitanie portugalskiego trenera było tak ważnym wydarzeniem, że tureckie media transmitowały wszystko na żywo.

ZOBACZ TAKŻE: Błaszczykowski o Lewandowskim i reprezentacji. Odniósł się do plebiscytu

We wtorek Portugalczyk uda się do Rize, aby obejrzeć z trybun mecz swojego nowego zespołu przeciwko Caykur Rizespor. Obecnie Besiktas zajmuje 6. miejsce w ligowej tabeli - pojawienie się Santosa ma poprawić sytuację klubu i doprowadzić do kolejnego mistrzostwa kraju. Pierwszy mecz Besiktasu pod wodzą Santosa zaplanowano na 13 stycznia. Wtedy na własnym stadionie zespół ze Stambułu podejmie 18. drużynę tureckiej ligi - Fatih Karagumruk.

Teknik Direktörümüz Fernando Santos, İstanbul’da



Teknik Direktörümüz Fernando Santos, yardımcıları ile birlikte İstanbul’a geldi.



Fernando Santos’u İstanbul Havalimanı’nda; İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel, Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz… pic.twitter.com/S2645G64Wx — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 8, 2024

Portugalski szkoleniowiec wraca do pracy po ośmiomiesięcznej przerwie, czyli od momentu zakończenia współpracy z reprezentacją Polski. Santos prowadził Biało-Czerwonych od stycznia do września 2023 roku. Pod jego batutą polscy piłkarze zagrali zaledwie sześć spotkań, z czego wygrali i przegrali po trzy.

Przerwa Santosa od klubowej piłki trwała natomiast czternaście lat. Ostatnim klubem, jaki prowadził, był PAOK Saloniki. Później postawił na współpracę z reprezentacją Grecji (2010-2014) i Portugalii (2014-2022). Z tą ostatnią w 2016 zdobył mistrzostwo Europy.

KZ, Polsat Sport