Legendy poskarżyły się Władimirowi Putinowi. "Prosimy o interwencję"

Jak podaje portal Championat, Rada Legend SKA Sankt Petersburg miała już dość fatalnych - ich zdaniem - decyzji arbitrów, przez które "Niebiesko-Czerwoni" regularnie tracą punkty w lidze. Kroplą, która przelała czarę goryczy, była niedzielna porażka SKA z Metallurgiem Magnitogorsk (1:2 po dogrywce).

"Z bólem serca obserwujemy to, co się dzieje w KHL. Poziom sędziowania jest w bieżącym sezonie wyjątkowo niski. Oglądaliśmy mecz SKA z Metallurgiem i byliśmy zszokowani tym, jak to wygląda. W działaniach arbitrów nie ma konsekwencji. W podobnych sytuacjach podejmowane są skrajnie odmienne decyzje, a regularnie popełniane wyraźne błędy - takie jak w niedzielnym spotkaniu - decydują o losach meczów. Prosimy o interwencję i uratowanie naszego hokeja przed katastrofą. Naszym zdaniem należy rozważyć nadzór nad sędziami i omówić to z Rosyjską Federacją Hokeja na Lodzie, a właściwe władze powinny zająć się najbardziej rażącymi pomyłkami" - czytamy w liście Rady Legend SKA.

Członkowie Rady Legend SKA Sankt Petersburg zaznaczyli, że zwycięski gol dla Metallurga Magnitogorsk nie powinien być uznany, ponieważ walczący o pozycję Igor Geraskin nieprzepisowo odepchnął jednego z zawodników "Niebiesko-Czerwonych".

RI, Polsat Sport