VK Jihostroj Ceske Budejovice wciąż czekają na zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W czterech spotkaniach grupy D udało się im wygrać zaledwie dwa sety. Nadzieja pojawiła się w ostatniej kolejce, gdy zespół z Czech wygrał pierwszego seta przeciwko ekipie Jastrzębskiego Węgla (25:21). Po tym "wyczynie" jastrzębianie już do końca nie oddali ani jednego seta. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 (21:25, 25:17, 25:17, 25:17) dla polskiego zespołu. W czeskiej lidze VK Jihostroj Ceske Budejovice zajmują piątą pozycję w tabeli - na czternaście spotkań wygrały dziesięć i cztery przegrały.

SVG Luneburg obecnie jest wiceliderem grupy D. Dwa zwycięstwa i dwie porażki dały im sześć punktów, co ciekawe trzeci zespół CV Guaguas Las Palmas również ma tyle samo punktów i tyle samo wygranych oraz przegranych setów. Zespół z Dolnej Saksonii w ostatniej kolejce uległ wspomnianej ekipie Las Palmas 0:3 (20:25, 21:25, 16:25). Na krajowym podwórku SVG Luneburg zajmuje trzecią pozycję w tabeli. Do wicelidera tarci jeden punkt, do lidera cztery.

W pierwszym starciu VK Jihostroj Ceske Budejovice z SVG Luneburg lepszy okazał się niemiecki zespół, który wygrał 3:0 (26:24, 25:20, 25:15).

KZ, Polsat Sport