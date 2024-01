We wtorek zmierzą się ze sobą sąsiedzi w tabeli grupy B. Tours VB zajmuje obecnie trzecią pozycję. W czterech spotkaniach zdobył sześć punktów - dwa mecze wygrał i dwa przegrał. Za obiema porażkami stoi jeden zespół - Itas Trentino, który zarówno na wyjeździe, jak i na własnym boisku rozgromił francuski zespół 3:0. W Ligue A Tours VB zajmuje siódme miejsce i śrubuje serię zwycięskich meczów. Na ten moment wynosi ona siedem zwycięstw z rzędu.

Asseco Resovia ma tyle samo punktów, co wtorkowy przeciwnik, jednak o wyższym miejscu w tabeli zadecydowała mniejsza liczba przegranych setów. Rzeszowianie w ostatnim meczu Ligi Mistrzów w 2023 roku rozgromili u siebie ACH Volley Lublana 3:0 (25:16, 25:16, 25:19). Asseco nawet przez moment nie dało rywalowi jakiejkolwiek nadziei na wygranie spotkania. Od pierwszej do ostatniej piłki dominował zespół z podkarpacia, dlatego to właśnie z ich szeregów został wybrany najlepszy zawodnik meczu - Yacine Louati, który wykorzystał 11 na 14 ataków (79% skuteczności), do tego dołożył jednego asa serwisowego i jeden blok.

W pierwszym meczu pomiędzy Tours VB a Asseco Resovią lepsi okazali się zawodnicy francuskiego zespołu, którzy pokonali rzeszowian 3:1 (25:22, 25:23, 21:25, 25:21).

Relacja live i wynik na żywo meczu Tours VB - Asseco Resovia Rzeszów od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

KZ, Polsat Sport