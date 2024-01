- Skelleftea preferuje prosty, szybki hokej i jeśli chcesz z nimi nawiązać walkę, to musisz być przygotowanym na ich sposób gry. Jeżeli choćby na moment zdejmiesz nogę z gazu, to możesz zostać bezlitośnie skarconym – mówi przed pierwszym meczem półfinałowym Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie HC Vitkovice Ridera – Skelleftea AIK, mający polskie korzenie trener bramkarzy szwedzkiego zespołu Farjestad Karlstad, Maciej Szwoch. Transmisja meczu we wtorek o 17:50 w Polsacie Sport Fight.

Przed nami półfinały Champions Hockey League. Jedyny szwedzki zespół na tym etapie tych rozgrywek – Skelleftea AIK zmierzy się w dwumeczu z HC Vitkovice Ridera. Jak oceniasz szanse Szwedów na awans do wielkiego finału?

Nie wiem zbyt dużo o czeskiej drużynie, ale patrząc na potencjał Skelleftei, to na pewno nie stoją na straconej pozycji, a nawet są faworytem w tej parze. Skelleftea to zespół, który preferuje twardą, momentami nawet ostrą grę. Ich styl opiera się na szybkości i dużej pracy, którą wykonują w każdym meczu. Mają dużo indywidualności, ale Ci zawodnicy grają dla dobra zespołu. Dużym problemem dla nich będzie nieobecność młodego 18-letniego obrońcy Axela Sandina Pelikki, który zmaga się z urazem. W zeszłym roku został wybrany już w pierwszej rundzie draftu przed Detroit Red Wings, a w Skelleftei jest zawodnikiem świetnie grającym w przewagach. Jego absencja w tym meczu będzie na pewno dużym osłabieniem w dwumeczu z Vitkovicami.

Jesteś trenerem bramkarzy w Farjestad Karlstad i to właśnie Skelleftea AIK wyeliminowała was w ćwierćfinale. Pierwszy mecz rozgrywany na wyjeździe wygraliście 4:3, ale rewanż u siebie przegraliście 1:4, choć jezcze na dziesięć minut przed końcem trzeciej tercji było 1:1. Co zadecydowało o waszej porażce?

Niestety, w tym drugim meczu kilku zawodników zmagało się z urazami, a David Tomasek przebywał na zgrupowaniu reprezentacji Czech. Bardzo dobrze zagraliśmy w pierwszym meczu, gdzie byliśmy skoncentrowani i bardzo dobrze realizowaliśmy założenia taktyczne. Przez sześćdziesiąt minut graliśmy z nimi na pełnych obrotach. Była drużyna i było widać serce. W rewanżu przydarzyły nam się przestoje w końcówce meczu, co skrzętnie wykorzystał nasz przeciwnik i zapewnił sobie awans do półfinału.

Gdzie można szukać słabszych stron w grze Skelleftei?

Wspomniałem, że dużo pracują na lodzie, ale fizycznie gubią się i popełniają błędy, gdy potrafisz grać z nimi na ich poziomie. Bezwzględnie musi być zachowana pełna koncentracja i odpowiedzialność. Do tego trzeba być przygotowanym na szybką i twardą grę przez całe spotkanie. Każde, nawet najmniejsze potknięcie zespół tej klasy co Skelleftea potrafi bezwzględnie wykorzystać.

Na które elementy w ich grze należy zwrócić szczególną uwagę?

Kluczowym będzie tutaj słowo szybkość. Lubią szybki hokej, do tego szybko grają krążkiem, ich zawodnicy nie mają w zwyczaju długo utrzymywać się przy krążku. Skelleftea preferuje prosty, szybki hokej i jeśli chcesz z nimi nawiązać walkę, to musisz być przygotowanym na ich sposób gry. Jeżeli choćby na moment zdejmiesz nogę z gazu, to możesz zostać bezlitośnie skarconym.

Którzy zawodnicy mogą odegrać kluczową rolę w dwumeczu z drużyną z Vitkovic?

Bardzo groźni są bracia Johnssonowie. Andreas przez ostatnie lata grał za oceanem w lidze NHL w barwach Toronto Maple Leafs, New Jersey Devils i San Jose Sharks i od tego sezonu występuje w Skelleftei. Od kilku sezonów w tym zespole gra jego młodszy brak Jonathan, zresztą obaj występują w jednym ataku. Znają się niemal na pamięć i zwłaszcza w ostatnim czasie właśnie Ci zawodnicy mają bardzo duży wpływ na grę ofensywną tej drużyny.

Zajmujesz się szkoleniem bramkarzy w Farjestad Karlstad, więc zapytam się Ciebie o obsadę bramki w Skelleftei.

Zdecydowanym numerem jeden jest Linus Söderström, który ma potencjał żeby być najlepszym bramkarzem w Szwecji. Niestety, ostatnio nie może do końca zaprezentować swoich umiejętności, bo zmaga się z urazami. Jest świetnie wyszkolonym zawodnikiem, preferującym techniczny styl gry. Przy tym imponuje dużym spokojem i opanowaniem w bramce, co jest dużym komfortem i ułatwieniem dla jego kolegów z linii obrony.

Plan transmisji pierwszych meczów półfinałowych Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie (rewanże odbędą się 16 stycznia):

Wtorek (9 stycznia):

HC Vitkovice Ridera – Skelleftea AIK na żywo o 17:50 w Polsacie Sport Fight

Geneve-Servette – Lukko Rauma na żywo od 20:05 w Polsacie Sport Premium 3