We wtorkowy późny wieczór poznamy pierwszego półfinalistę Pucharu Włoch. Fiorentina zmierzy się na własnym boisku z Bolonią, która w drodze do ćwierćfinału wyeliminowała m.in. Inter. Gdzie obejrzeć mecz Fiorentina - Bologna? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport News oraz Polsacie Box Go.