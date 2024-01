Fiorentina w 1/8 Pucharu Włoch zmierzyła się z Parmą, która jest liderem rozgrywek Serie B. Mimo tego, że rywal na co dzień rozgrywa mecze w niższej lidze, to stworzył Fiorentinie nie lada problem. Zespół z Florencji przegrywał już 0:2 i pierwszą bramkę zdobył dopiero w 83. minucie. Drugie trafienie padło siedem minut później - rzut karny wykorzystał Riccardo Sottil. Po 120. minutach nadal na tablicy wyników widniał remis 2:2, więc o awansie do kolejnej rundy Coppa Italia zadecydowały rzuty karne. W nich lepsza okazała się Fiorentina i cały mecz zakończył się rezultatem 2:2 (4:1).

Bologna zapewniła sobie awans do ćwierćfinału pokonując lidera Serie A, Inter Mediolan. Pierwszy gol padł dopiero w doliczonym czasie gry. W 92. minucie piłkę do siatki skierował Carlos Augusto. Po dwudziestu minutach wyrównał Sam Beukema, a gola na wagę awansu zespołu z Bolonii zdobył Dan Ndoye.

Wtorkowe spotkanie będzie starciem trzeciej i czwartej drużyny Serie A.

Relacja i wynik na żywo meczu ACF Fiorentina - Bologna FC od godziny 21:00 na Polsatsport.pl.

KZ, Polsat Sport