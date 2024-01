Wielkie święto skoków już niebawem! Będzie przełom polskich skoczków?

Od 12 do 21 stycznia kibiców skoków narciarskich w naszym kraju czeka nie lada gratka związana z konkursami Pucharu Świata, które odbędą się odpowiednio w Wiśle, Szczyrku oraz Zakopanem. Polscy fani wierzą, że nasza kadra, która nie zaliczy dotychczasowego sezonu do udanych, wespnie się na szczyt swoich możliwości. Na to liczy również selekcjoner kadry Thomas Thurnbichler.