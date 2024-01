Znamy skład skoczków na PolSKI Turniej! Dziewięciu zawodników w kadrze

Trener Thomas Thurnbichler powołał kadrę na zbliżający się konkurs Pucharu Świata w Wiśle. Zawody będą zaliczały się do PolSKI Turnieju - nowego cyklu w ramach PŚ. Z racji tego, że zmagania odbędą się w Polsce, selekcjoner mógł wskazać aż dziewięciu zawodników.

Austriacki szkoleniowiec postawił na doświadczonych skoczków. Każdy z nich ma za sobą bogate doświadczenie w startach w zawodach Pucharu Świata. Podczas zawodów w Wiślę Polskę będą reprezentowali: Maciej Kot, Dawid Kubacki, Klemens Murańka, Andrzej Stękała, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła.

𝐂𝐳𝐚𝐬 𝐧𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐒𝐊𝐈 𝐓𝐮𝐫𝐧𝐢𝐞𝐣! 🇵🇱



PolSKI Turniej 2024 w skokach narciarskich nadchodzi wielkimi krokami! 🥳



Od 12 do 21 stycznia światowa elita będzie rywalizować na obiektach w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem ❄️



Podczas piątkowych kwalifikacji na skoczni im. Adama… pic.twitter.com/FkBrxtarLn — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 9, 2024

Liczba powołanych zawodników zmieniła się w porównaniu do Turnieju Czterech Skoczni. W niemiecko-austriackich zmaganiach uczestniczyli Kot, Kubacki, Stoch, Wąsek, Zniszczoł i Żyła. Do tej ekipy w ramach grupy krajowej dołączyli Murańka, Stękała i Wolny.

Turniej PolSKI zostanie rozegrany w tym roku po raz pierwszy. W ramach rywalizacji prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa, do której zaliczane będą wyniki dwóch najlepszych reprezentantów danego kraju. Wyniki będą zliczane na podstawie not z konkursów duetów, drużynowych i indywidualnych. Kwalifikacje do pierwszych zawodów odbędą się 12 stycznia w Wiśle.

mtu, Polsat Sport