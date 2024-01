Awans musi poczekać. Siatkarki Grota przegrały mecz o "sześć punktów"

Siatkarki Grota Budowlanych Łódź nie wykorzystały szansy na przypieczętowanie awansu do fazy pucharowej siatkarskiej Ligi Mistrzyń. W kluczowym meczu zawodniczki z Łodzi przegrały 1:3 z SC Poczdam i spadły na 3. miejsce w grupie C.

Początek pierwszego seta zapowiadał niezwykle wyrównany pojedynek. Obie drużyny atakowały na wysokiej skuteczności i długo żaden z zespołów nie był w stanie odskoczyć rywalowi. Przełomowym momentem partii był as serwisowy Mackenzie May. Amerykanka przy stanie 12:13 dla Grota Budowlanych Łódź zdobyła punkt zagrywką i dała sygnał do ataku drużynie z Polski.

Chwilę później znakomicie na zagrywce poradziła sobie Ana Bjelica. Po znakomitym serwisie Serbki przewaga gości wynosiła już pięć punktów. Grot prowadził 19:14 i pewnie zmierzał po prowadzenie w meczu. Gospodarze próbowali odrabiać stratę i dzięki trzem znakomitym atakom Danielle Harbin zdołali doprowadzić do wyniku 20:22. Ostatecznie siatkarki Grota nie dały sobie wyrwać prowadzenia i wygrały seta do 20.

Niestety jak mówi stare przysłowie- "miłe złego początki". Podrażnione przewagą polskiego zespołu zawodniczki z Niemiec, drugiego seta zagrały na swoich zasadach. Prowadzone przez znakomicie punktującą Harbin gospodynie, szybko objęły kilkupunktowe prowadzenie, a kolejne pomyłki zespołu z Łodzi sprawiły, że Poczdam prowadził różnicą nawet 10 punktów. Ostatecznie ekipa z Niemiec po błędzie na zagrywce naszego zespołu wygrała seta do 16.

Najwięcej emocji kibicom dostarczyła trzecia partia. Oba zespoły bardzo długo nie były w stanie uzyskać przewagi. Ostatecznie dzięki znakomitej grze w obronie, dwie piłki setowe miały zawodniczki z Łodzi. Nie wykorzystały ich, a rywalki dzięki szalejącej na bloku Anastasii Cekulaev doprowadziły do remisu po 24. Niewykorzystane szanse lubią się mścić. I zemściły się na siatkarkach Grota, które przegrały "wygranego" seta do 24.

Taki obrót spraw załamał siatkarki z Łodzi, które fatalnie rozpoczęły czwartego seta. Gospodynie grały pewnie w obronie i napędzane kolejnymi skutecznymi atakami Rodiki Buterez i Harbin szybko objeły prowadzenie 9:4. Siatkarki z Łodzi próbowały odrobić straty, ale nie były w stanie nawiązać do swojej dyspozycji z pierwszego seta. Ostatecznie Niemki rozbiły ekipę Grota 25:18 i awansowały na pozycję wicelidera grupy.

Skrót meczu SC Poczdam - Grot Budowlani Łódź:

SC Poczdam - Grot Budowlani Łódź 3:1 (20:25, 25:16, 26:24, 25:18)

K.P, Polsat Sport