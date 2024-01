Siatkarki Grot Budowlanych Łódź zagrają na wyjeździe z SC Poczdam w meczu 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzyń. Dla obu drużyn będzie to starcie z gatunku tych "o sześć punktów". Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Po czterech kolejkach niemal pewne awansu z pierwszego miejsca jest tureckie Fenerbahce, które prowadzi z kompletem punktów, a jutro rozegra mecz z najsłabszym zespołem grupy C, Calcit Kamnik. Drugie są w tej chwili łodzianki, które mają na koncie sześć "oczek" - o punkt więcej od swoich dzisiejszych rywalek. Zwycięstwo za trzy punkty pozwoli więc ekipie Grot Budowlanych awansować do fazy pucharowej.

ZOBACZ TAKŻE: Piękne zdjęcia siatkarek! Polski klub przygotował niesamowity kalendarz na 2024 rok

O wygraną nie będzie jednak łatwo. W poprzednim starciu tych drużyn ekipa z Łodzi przegrała we własnej hali 0:3, ulegając w setach do 21, 18 i 24. Pocieszeniem dla brązowych medalistek mistrzostw Polski może być to, że ich rywalki grają ostatnio w kratkę. Z siedmiu ostatnich spotkań zespół z Poczdamu wygrał zaledwie trzy, z czego tylko raz - z Dresdner SC - z zespołem z górnej połówki tabeli siatkarskiej Bundesligi.

Relacja live i wynik na żywo z meczu SC Poczdam - Grot Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 20.30.

RI, Polsat Sport