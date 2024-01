SC Poczdam i Grot Budowlani Łódź zmierzą się w siatkarskiej Lidze Mistrzyń. Transmisja meczu w Polsacie Sport oraz online w Polsat Box Go.

Siatkarki Grot Budowlani, które zmierzą się na wyjeździe z SC Poczdam, wygrały dotychczas dwa spotkania z najsłabszym zespołem z grupy C – Calcitem Kamnik. Do zajęcia drugiej lokaty potrzebne będzie jednak zwycięstwo w Niemczech i to najlepiej za pełną pulę. Budowlane bowiem na zakończenie fazy grupowej zmierzą się w Stambule z Fenerbahce, gdzie o jakąkolwiek zdobycz może być niezwykle trudno.

Pierwsze starcie w Łodzi Niemki pewnie wygrały 3:0.

Kiedy mecz SC Poczdam – Grot Budowlani? O której godzinie?

Mecz SC Poczdam – Grot Budowlani Łódź zostanie rozegrany w środę 10 stycznia. Godzina rozpoczęcia spotkania SC Poczdam – Grot Budowlani Łódź to 20.30.

Transmisja meczu SC Poczdam – Grot Budowlani

Transmisja meczu SC Poczdam – Grot Budowlani Łódź od godziny 20.15 w Polsacie Sport oraz online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport, PAP