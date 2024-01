Niespodzianka! Wysoka wygrana polskiego klubu w europejskich pucharach

W meczu 11. kolejki grupy A Euroligi koszykarek Polski Cukier AZS UMCS Lublin wygrał przed własną publicznością z węgierskim DVTK HUN-THERM Miszkolc 56:37 (17:10, 7:10, 18:9, 14:8). To drugie zwycięstwo mistrzyń Polski w tych rozgrywkach.

Od początku meczu podopieczne trenera Krzysztofa Szewczyka prowadziły, a pod koniec pierwszej kwarty uzyskały nawet 10-punktową przewagę (17:7).

Kiedy drugą część meczu Amerykanka Kaila Charles otworzyła pięcioma kolejnymi punktami i na tablicy pojawił się wynik 17:15, wydawało się, że to mistrzynie Węgier przejmą inicjatywę, tym bardziej że Charles, jedna z gwiazd WNBA, wykorzystując rzut wolny w 17. min doprowadziła do remisu 19:19. I to był jedyny korzystny rezultat dla ekipy z Miszkolca.

Miejscowe raziły nieskutecznością ani razu nie trafiając do kosza przez początkowych pięć minut drugiej kwarty, ale na przerwę schodziły z nieznaczną przewagą (24:20), dzięki pierwszej w tym meczu "trójce" autorstwa Dominiki Ullmann.

Po zmianie stron dobrze i agresywnie grające w defensywie (głównie strefowej) lublinianki zaczęły powiększać swój dorobek i przewagę. Finalizując trzecią kwartę trafieniami z dystansu Dominiki Fiszer i Aleksandry Zięmborskiej do decydującej odsłony przystępowały prowadząc już różnicą 13 punktów.

Czwartą kwartę efektownie i skutecznie otworzyła najlepsza w tym dniu na parkiecie Zięmborska - 19 punktów i 10 zbiórek. Umiejętnie i rozsądnie rozgrywając swoje akcje lublinianki nie pozwoliły odebrać już sobie zasłużonego zwycięstwa.

Następne spotkanie Euroligi Polski Cukier AZS UMCS rozegra 17 stycznia w Turcji z Fenerbahce Alagoz Holding Stambuł, który w pierwszym meczu wysoko wygrał w Lublinie 85:50 i jest liderem grupy.

AZS UMCS Lublin - DVTK HUN-THERM Miszkolc 56:37 (17:10, 7:10, 18:9, 14:8).

Polski Cukier AZS UMCS Lublin: Aleksandra Zięmborska 19, Bria Goss 11, Veronica Burton 9, Elin Gustavsson 9, Dominika Ullmann 3, Dominika Fiszer 3, Justyna Adamczuk 2, Michella Nassisi 0, Martyna Goszczyńska 0.

DVTK HUN-THERM Miszkolc: Reka Lelik 9, Nina Aho 8, Kaila Charles 6, Monika Grigalauskyte 4, Ana Tadic 4, Zsofia Tenyer 4, Petra Toman 1, Milica Jovanovic 1.

BS, PAP