Nowy transfer Wisły! Reprezentant Polski ma 44 lata i wciąż gra w piłkę.

Poważnego wzmocnienia w zimowej przerwie dokonała czwartoligowa Wisła Sandomierz. W szeregach klubu z miasta "Ojca Mateusza" będzie występował 44-letni były reprezentant Polski - Marcin Kaczmarek.

Kaczmarek przez wiele lat był uznaną marką ligowych boisk. Swoją seniorską karierę rozpoczynał w Kaliszu, skąd szybko przeniósł się do Opoczna i Ostrowca Świętkorzyskiego. Występy w miejscowym KSZO zaowocowały transferem do Korony Kielce, z którą dotarł do finału Pucharu Polski.



Dalsze losy Kaczmarka naznaczyła choroba zatok, której doznał w maju 2010 roku po dwóch latach w Lechii Gdańsk. Po koniecznej operacji zawodnik stracił miejsce w składzie gdańskiego zespołu i przeniósł się do ŁKS-u Łódź. Z powodu zaległości finansowych rozwiązał umowę i dołączył do rywala zza miedzy - Widzewa.

W ostatnich latach z powodzeniem Kaczmarek reprezentował barwy Olimpii Grudziądz oraz Starze Starachowice i Łysicy Bodzentyn. Dwukrotnie zagrał także w reprezentacji Polski - w 2005 roku pod wodzą Pawła Janasa w pierwszej kadrze, a także raz w kadrze "B" z Edwardem Klejndinstem za sterami.

PI, Polsat Sport