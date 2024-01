Nowy trener Górnika Łęczna! Polscy kibice doskonale go znają

Do maja zeszłego roku Stano pracował w Wiśle Płock na poziomie ekstraklasy. Wcześniej do wicemistrzostwa Słowacji i finału krajowego pucharu doprowadził ekipę MSK Żilina. W Polsce był też wcześniej asystentem w Bruk-Bet Termalice Nieciecza.

46-letni Stano jako piłkarz również był związany z polską ligą. Grał w Koronie Kielce, Jagiellonii Białystok, Polonii Bytom, Podbeskidziu Bielsko-Biała oraz Bruk-Bet Termalice. W ojczyźnie reprezentował barwy Spartaka Trnawa i Artmedii Bratysława.

Mamrot szkolił piłkarzy Górnika od 28 lutego do 12 grudnia 2023. Najpierw utrzymał zespół w 1. lidze, a w obecnym sezonie ekipa z Lubelszczyzny po dobrym starcie była nawet liderem tabeli, ale przerwę zimową spędza na 10. pozycji, ze stratą siedmiu punktów do prowadzącej Arki Gdynia i czterech do miejsca uprawniającego do udziału w barażach o awans.

Pavol Staňo został nowym trenerem Górnika Łęczna. Szkoleniowiec przejął obowiązki po Ireneuszu Mamrocie i związał się z naszym klubem kontraktem ważnym do 30 czerwca 2025 roku. — Górnik Łęczna (@zielono_czarni) January 10, 2024

Wiosenną część rozgrywek Górnik rozpocznie spotkaniem z Miedzią Legnica u siebie 17 bądź 18 lutego.

