Polskie kluby grają w europejskich pucharach! Plan transmisji środowych meczów siatkarskich

Polskie drużyny występujące w Lidze Mistrzów czekają spotkania, które mogą zadecydować o ich awansie do fazy pucharowej. Zobaczcie plan transmisji środowych meczów polskich drużyn w europejskich pucharach.

Siatkarki Grot Budowlani, które zmierzą się na wyjeździe z SC Poczdam, wygrały dotychczas dwa spotkania z najsłabszym zespołem z grupy C – Calcitem Kamnik. Do zajęcia drugiej lokaty potrzebne będzie jednak zwycięstwo w Niemczech i to najlepiej za pełną pulę. Budowlane bowiem na zakończenie fazy grupowej zmierzą się w Stambule z Fenerbahce, gdzie o jakąkolwiek zdobycz może być niezwykle trudno. Pierwsze starcie w Łodzi Niemki pewnie wygrały 3:0.

Na początku listopada na inaugurację LM PGE Rysice w hali na Podpromiu pokonały Allianz MTV Stuttgart 3:2. W środę w Niemczech dojdzie do rewanżu i jeśli drużynie Stephane'a Antigi uda się wygrać ponownie, zapewni sobie co najmniej drugie miejsce w grupie D. Porażka może jednak skomplikować sytuację rzeszowiankom, które na zakończenie rywalizacji w grupie zagrają z A. Carraro Imoco Conegliano. Zespół Joanny Wołosz jak dotąd stracił tylko dwa sety w czterech meczach i w czwartek będzie miał szansę przypieczętować awans do ćwierćfinału.

Spore wyzwanie czeka siatkarzy z Zawiercia, którzy w fazie play off o wejście do ćwierćfinału Pucharu CEV zmierzą się z czwartą ekipą minionego sezonu ligi włoskiej Allianz Milano, w którym gra m.in. bułgarski przyjmujący Matej Kazijski czy Japończyk Yuki Ishikawa.

Plan transmisji środowych meczów polskich drużyn w europejskich pucharach:

Puchar CEV: Aluron CMC Warta Zawiercie - Allianz Milano - Polsat Sport, godzina 17:15

Liga Mistrzyń: Allianz MTV Stuttgart – PGE Rysice Rzeszów - Polsat Sport Extra, 18:45

Liga Mistrzyń: SC Poczdam – Grot Budowlani Łódź - Polsat Sport, godzina 20:15

