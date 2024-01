Porażka Chemika Police w Pucharze CEV

Niełatwe zadanie mają siatkarki Grupy Azoty Chemika Police, by przejść do kolejnej rundy Pucharu CEV. Podopieczne Marco Fenoglio, po wcześniejszym wyeliminowaniu BKS Bielsko-Biała, w fazie play off trafiły na piąty zespół ligi włoskiej Reale Mutua Fenera. Stawką jest awans do ćwierćfinału, w którym lepszy z włosko-polskiej pary zagra z jedną z drużyn, które zajmą trzecie miejsce w swej grupie Ligi Mistrzyń. Po pierwszym meczu w Turynie, zadanie przed Chemikiem stało się jeszcze trudniejsze. Włoszkom za nieco ponad tydzień wystarczy do awansu wygranie dwóch setów. Polki muszą zwyciężyć aż w czterech partiach.

Polskim kibicom w ekipie Reale Mutua Fenera najbardziej kojarzy się Kaja Grobelna. Wprawdzie urodzona w Radomiu siatkarka reprezentuje barwy Belgii, ale przez dwa sezony w latach 2016-2018 broniła barw Grotu Budowlanych Łódź.

Mecz rozpoczął się po myśli gospodyń, które prowadziły przez większą część pierwszej partii i dowiozły zwycięstwo do końca. W drugim secie role się odwróciły, a Elizabet Inneh była nie do zatrzymania w tej części meczu. Z 16 punktów, jakie zdobyła w spotkaniu, aż siedem zaliczyła w tej partii.

Dwa kolejne sety padły łupem gospodyń. Marco Fenoglio próbował rotować składem. W trzecim secie za Martynę Łukasik wprowadził do szóstki Salihę Sahin, a w kolejnym za Igę Wasilewską - Dominikę Pierzchałę. Nic to nie dało. Gospodynie w podobnym stylu wygrały obie partie i to właśnie Grobelna była jedną z głównych architektek zwycięstwa. Obok Averey Skinner była najskuteczniejszą zawodniczką turyńskiego zespołu.

Chemik do awansu potrzebuje zwycięstwa w czasie zasadniczym w stosunku 3:0 lub 3:1 i potem jeszcze wygrania „złotego seta”.

Reale Mutua Fenera Chieri’76 – Grupa Azoty Chemik Police 3:1 (25:19, 16:25, 25:20, 25:19).

Reale Mutua: Madison Kingdon Rishel, Camilla Wieitzel, Kaja Grobelna, Averey Skinner, Katerina Zakchaiou, Ofelia Malinow oraz Iliana Spirito (libero), Elena Rolando, Rachelle Morello, Loveth Omoruyi

Chemik: Monika Fedusio, Agnieszka Korneluk, Elizabet Inneh, Martyna Łukasik, Iga Wasilewska, Marlena Kowalewska oraz Martyna Grajber (libero), Bruna Honorio, Saliha Sahin, Dominika Pierzchała.

BS, PAP