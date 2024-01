W 3. kolejce drugiego etapu Pucharu Europy FIBA (16 zespołów podzielonych na cztery grupy) Legia Warszawa podejmie portugalski Sporting CP Lizbona. Dla obydwu zespołów będzie to ważny pojedynek, bowiem mają obecnie identyczny dorobek w grupie L - zwycięstwo z litewską Jonavą i porażkę z tureckim Bahcesehir Koleji.

Legioniści w sezonie 2021/22 dotarli do 1/4 finału PE FIBA (byli gorsi w dwumeczu od Unahotels Reggio Emilia). Jeśli chcą ponownie awansować do ćwierćfinału, muszą pokonać portugalski zespół. Z grupy do play off awansują dwie najlepsze drużyny.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Sporting CB Lizbona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

AA, PAP