Puchar Włoch: SS Lazio - AS Roma. Relacja i wynik na żywo

W ćwierćfinale Pucharu Włoch kibice zgromadzeni na Stadio Olimpico będą podziwiać kolejne w tym sezonie Derby Rzymu. Relacja i wynik na żywo meczu SS Lazio - AS Roma na Polsatsport.pl.

Obie rzymskie ekipy rozczarowują w tym sezonie Serie A. Wicemistrz ubiegłego sezonu, SS Lazio, zajmuje 7. miejsce z 30 punktami na koncie. Z kolei Roma plasuje się pozycję niżej z "oczkiem" mniej względem swoich lokalnych rywali.

Zarówno "Biancocelesti", jak i "Giallorossi" zmagania w Coppa Italia rozpoczęli od 1/8 finału. Lazio skromnie pokonało Genoę po golu Matteo Guendouziego.

Więcej problemów Romie przysporzyło Cremonese. Ekipa z Cremony prowadziła do 77. minuty po golu Franka Tsadjouta, kiedy to do wyrównania doprowadził Romelu Lukaku. W 85. minucie rzut karny na wagę awansu wykorzystał Paulo Dybala.

Triumfator środowego spotkania zmierzy się ze zwycięzcą meczu Juventus - Frosinone. Która rzymska ekipa zamelduje się w półfinale Pucharu Włoch?

Relacja i wynik na żywo meczu SS Lazio - AS Roma na Polsatsport.pl. Początek o godz. 18:00.

MS, PAP