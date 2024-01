Rekordowy kontrakt w historii! Nikt tyle nie zarabiał

Trener Miami Heat Erik Spoelstra przedłużył o osiem lat wygasający z końcem tego sezonu kontrakt z klubem z Florydy. Otrzyma w tym okresie 120 milionów dolarów. To rekordowa umowa w historii koszykarskiej ligi NBA, tak pod względem okresu trwania, jak i kwoty wynagrodzenia.

O jej uzgodnieniu poinformowała agencja AP, powołując się na anonimowe źródło, gdyż warunki kontraktu nie zostały oficjalnie ujawnione.

Obecny sezon jest dla 53-letniego szkoleniowca 16. w roli głównego coacha Miami i 29., od kiedy pracuje w klubie. Zaczynał jako 24-letni analityk wideo. Potem był skautem, a następnie asystentem głównego trenera Pata Rileya. Zastąpił słynnego szkoleniowca na tym stanowisku w kwietniu 2008 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Udany występ reprezentanta Polski w lidze niemieckiej

Spoelstra ma w swoim dorobku trzy mistrzowskie pierścienie, z czego dwa jako główny coach Miami. Sześciokrotnie wprowadził Heat do finału play off, łącznie z ostatnim sezonem.

Jest drugim najdłużej pracującym szkoleniowcem w lidze NBA, po Greggu Popovichu, który prowadzi San Antonio Spurs już 28. sezon z rzędu. W sezonie regularnym odniósł 725 zwycięstw, co daje mu 19. miejsce w historii. Tylko trzech trenerów — Popovich ze Spurs, Jerry Sloan z Utah Jazz i Red Auerbach z Boston Celtics - ma więcej zwycięstw od niego z jednym klubem.

Inne jego osiągnięcia to seria 27 kolejnych wygranych (druga najdłuższa w historii ligi) w sezonie 2012/13, który drużyna zakończyła z bilansem 66-16. Mistrzowskie tytuły zdobył w 2012 i 2013 roku, mając w składzie takich koszykarzy, jak LeBron James, Dwyane Wade i Chris Bosh. Dziewięć razy został wybrany trenerem miesiąca w NBA. Od kiedy pracuje w Miami, żaden trener w lidze nie prześcignął go w liczbie zwycięstw w play off. Ma ich 109, o 10 więcej od Steve'a Kerra z Golden State Warriors.

Spoelstra jest także asystentem Kerra w reprezentacji USA. Latem czeka Amerykanów niezwykle ważne wyzwanie podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jako że Kerr ogłosił, że opuści to stanowisko po imprezie nad Sekwaną, Spoelstra jest jednym z poważnych kandydatów do sukcesji po nim.

BS, PAP