Rewolucyjna zmiana w turnieju siatkarskim na igrzyskach olimpijskich! To już oficjalne

FIVB (Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej) ogłosiła zmianę w turnieju olimpijskim. Na igrzyskach w Paryżu każda reprezentacja będzie mogła mieć w kadrze 13, a nie, jak było do tej pory, 12 zawodników.

Poszerzenie kadr olimpijskich wywoływało spore dyskusje przed igrzyskami. Przypomnijmy, że od kilkunastu lat na najważniejszych imprezach siatkarskich szkoleniowcy mają do dyspozycji po czternastu graczy. Wyjątkiem są igrzyska olimpijskie, gdzie można było korzystać tylko z dwunastu siatkarzy.



W trakcie ostatniego wydania programu "#7strefa" prezes PZPS Sebastian Świderski zdradził, że w listopadzie zeszłego roku odbyło się spotkanie na ten temat. - Problem polega na tym, że to nie zależy od FIVB, ale od MKOl. Międzynarodowy Komitet Olimpijski bardzo upiera, żeby zostać przy 12 zawodnikach - stwierdził.

Dodał też, że "chodzi o pojemność wioski olimpijskiej". - Jest to dla mnie niezrozumiałe - przyznał.

W środę otrzymaliśmy oficjalną decyzję.

- FIVB potwierdziła, że po raz pierwszy w historii olimpijskich zawodów siatkówki każda drużyna będzie uprawniona do wybrania jednego zawodnika niekonkurencyjnego (AP). W związku z tym składy drużyn wzrosną z 12 do 13 zawodników. Decyzja jest ta następstwem szeroko zakrojonych konsultacji między FIVB i MKOl, których celem jest zwiększenie składów, by zapewnić zespołom większą elastyczność i głębie działań - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Zawodnik AP nie będzie brał udziału w zawodach, lecz będzie pełnił funkcję "zastępcy na ostatnią chwilę". To oznacza, że w razie nagłego urazu będzie mógł wskoczyć do składu. Zastąpiony siatkarz z kolei nie będzie dopuszczony do rywalizacji.

jb, Polsat Sport