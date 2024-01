Rysice straciły kontrolę. Niemki odwróciły losy rywalizacji i wygrały mecz

W spotkanie lepiej weszła ekipa z Rzeszowa. Jej późniejsza część przebiegała już bardziej wyrównanie. Znaczącą przewagę Polki zyskały na poziomie 16:12. Od tego czasu kontrolowały rozgrywkę, a ostatecznie pierwszego seta wygrały 25:21.

Druga partia rozpoczęła się od wymiany obu drużyn. Później, od stanu 3:2, przewagę do czterech punktów powiększyły miejscowe. Rysice doprowadziły do wyrównania przy stanie 13:13, a następnie konsekwentnie kontynuując dobrą dyspozycję, powiększając przewagę do sześciu "oczek". Ostatecznie jednak drugi set skończył się wynikiem 25:20 dla rzeszowianek.

Obraz meczu zmienił się od trzeciego seta. W nim Rysice wyszły na jednopunktowe prowadzenie tylko raz, będąc zdominowane przez Niemki, które wygrały go 25:19. Czwarta odsłona przypominała poprzednią, jednak przewaga na koniec seta była jeszcze większa, bo aż jedenastopunktowa (25:14). W piątym secie rzeszowianki nie były w stanie wrócić do dobrej formy z początku meczu, ostatecznie przegrywając 9:15, a w całym meczu 2:3.

Liga Mistrzyń:

Allianz MTV Stuttgart - PGE Rysice Rzeszów 2:3 (21:25, 20:25, 25:19, 25:14, 15:9)

MS, Polsat Sport