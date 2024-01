Śląsk Wrocław górą! Mistrz Niemiec pokonany

Koszykarze Śląska Wrocław wygrali we własnej hali z Ratiopharmem Ulm 100:88 (21:19, 31:18, 18:25, 30:26) w meczu 14. kolejki grupy B Pucharu Europy. To drugie zwycięstwo polskiego zespołu w tych rozgrywkach.

Jedna wygrana we wcześniejszych 13 meczach Pucharu Europy, porażka w krajowej lidze we własnej hali w ostatnim meczu z MKS Dąbrowa Górnicza oraz ciągłe problemy kadrowe nie napawały kibiców Śląska optymizmem przed starciem z niemieckim rywalem.

Wrocławianie jednak nie złożyli broni i od początku walczyli z ekipą z Ulm jak równy z równym. W ostatniej akcji pierwszej kwarty z dystansu przymierzył Aleksander Wiśniewski i wicemistrzowie Polski prowadzili 21:19.

Druga odsłona w wykonaniu "Kosynierów" była jeszcze lepsza. Przy stanie 25:24 najpierw "za trzy" trafił Kanadyjczyk Marek Klassen, a następnie to samo uczynił Hassani Gravett i Śląsk prowadził już 31:24.

Naprawdę jednak zespół trenera Jacka Winnickiego rozgrzał swoich kibiców w końcówce tej części meczu. Przy stanie 44:37 opiekun wrocławian poprosił o czas. Przekazane wskazówki okazały się trafne, bo pozostałe do rozegranie dwie i pół minuty Śląsk wygrał 8:0 i w połowie meczu prowadził 52:37.

Od początku trzeciej kwarty goście rozpoczęli pościg i po czterech minutach gry tracili już tylko sześć "oczek" (50:56). Trener Winnicki zachował zimną krew, nie przerywał gry i jego podopieczni sami opanowali sytuację.

Przy stanie 63:56 najpierw przymierzył Mateusz Zębski, a chwilę później Dusan Miletic i zrobiło się 68:56.

Ostatnią część meczu wrocławianie rozpoczęli prowadząc 70:62 a zaraz po wznowieniu gry zza linii 6,75 m trafił Klassen. Kolejne fragmenty w wykonaniu Śląska nie były już jednak tak dobre i po kolejnej stracie oraz łatwych punktach rywali Winnicki poprosił o przerwę (76:71).

Po wznowieniu gry dwie kolejne akcje należały do rozgrywającego dobre zawody Miletica (19 punktów, cztery zbiórki, trzy asysty) i Śląsk odskoczył na 82:71. To był decydujący moment meczu. Co prawda później jeszcze goście z Ulm zbliżyli się na sześć punktów (78:84), ale wrocławianie na więcej im nie pozwolili.

Kiedy przy wyniku 93:86 skuteczną "trójką" ponownie popisał się Klassen, a do końca pozostawało niewiele ponad sto sekund, to kibice Śląska zaczęli świętowanie. Gospodarze zwyciężyli 100:88 i było to drugie w tej edycji zwycięstwo wrocławian w Pucharze Europy.

Aż sześciu z dziewięciu zawodników Śląska, jacy pojawili się na boisku, skończyło mecz z dwucyfrową zdobyczą punktową.

W następnej kolejce wrocławianie 16 stycznia zmierzą się na wyjeździe z Dolomiti Trento.

Skrót meczu Śląsk Wrocław - Ratiopharm Ulm:

Śląsk Wrocław - Ratiopharm Ulm 100:88 (21:19, 31:18, 18:25, 30:26).

Śląsk Wrocław: Dusan Miletic 19, Arciom Parachouski 14, Marek Klassen 13, Mateusz Zębski 13, Andrij Wojnałowycz 13, Hassani Gravett 12, Kendale Mccullum 9, Aleksander Wiśniewski 4, Michał Sitnik 3;

Ratiopharm Ulm: Karim Jallow 22, Thomas Klepeisz 15, Trevion Williams 12, LJ Figueroa 14, Georginho De Paula 11, Pacoma Dadiet 6, Juan Nunez 5, Tobias Jensen 3, Noa Essengue 0, Nicolas Bretzel 0.

BS, PAP