Derby Madrytu zawsze działają motywująco na piłkarzy obu drużyn ze stolicy Hiszpanii. W ubiegłym roku kalendarzowym obie ekipy mierzyły się ze sobą trzykrotnie.

Pierwsze starcie miało miejsce w styczniu, za sprawą rozgrywek Pucharu Króla, kiedy to awans do ćwierćfinału po dogrywce (3:1) wywalczył Real. Później, w 23. kolejce La Liga padł remis 1:1. Trzecie starcie rozgrywane było w ramach 6. kolejki aktualnych rozgrywek - wtedy to 3:1 triumfowało Atletico.

W tym sezonie oba zespoły wciąż biorą udział w rozgrywkach, jednak któryś z madryckich zespołów będzie musiał zakończyć swój udział na 1/8 finału, bowiem los także połączył te dwie ekipy właśnie w tej fazie pucharu.

W lidze, wraz z Gironą, z dorobkiem 48 punktów prowadzi Real. Z kolei o 10 "oczek" mniej ma Atletico, które plasuje się na 5. miejscu. Która drużyna awansuje do finału Superpucharu Hiszpanii?

Relacja live i wynik na żywo meczu Real Madryt - Atletico Madryt na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:00.

MS, Polsat Sport