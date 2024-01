WTA w Adelajdzie: Anastazja Pawluczenkowa - Jessica Pegula. Relacja live i wynik na żywo

Turniej WTA w Adelajdzie wkracza w decydującą fazę. W grze pozostało jedynie osiem najlepszych tenisistek. W drugim ćwierćfinale australijskich zmagań zmierzą się ze sobą Anastazja Pawluczenkowa i Jessica Pegula. Czy Amerykanka potwierdzi wysoką dyspozycję i zaznaczy swoją gotowość do walki o tytuł w Australian Open? Relacja live i wynik na żywo z meczu Anastazja Pawluczenkowa - Jessica Pegula na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 2:00.

Turniejowa "dwójka" Jessica Pegula nie miała łatwej przeprawy w spotkaniu 1/8 finału turnieju w Adelajdzie. Amerykanka długo, bo ponad dwie godziny męczyła się ze swoją rodaczką Bernardą Perą. Ostatecznie 5. tenisistka rankingu WTA awansowała do najlepszej ósemki i za kilka godzin powalczy półfinał australijskiej imprezy.

Mimo słabszej dyspozycji niż na początku poprzedniego roku Pegula to obok Jeleny Rybakiny główna faworytka do zwycięstwa w Adelajdzie. W ćwierćfinale Amerykanka zmierzy się z dużo niżej notowaną - Anastazją Pawluczenkową. Rosjanka znakomicie zaprezentowała się w pierwszym meczu przeciwko Beatriz Haddad-Mai, który wygrała 2:0. Kłopoty 59. rakieta świata napotkała w drugim pojedynku. Znakomita deblistka - Katerina Siniakova postawiła się Pawluczenkowej i do rozstrzygnięcia potrzebne były trzy sety. Ostatecznie Rosjanka wygrała, ale podobnie jak jej ćwierćfinałowa rywalka, może odczuwać zmęczenie.

Obie zawodniczki do tej pory rywalizowały ze sobą tylko raz. Podczas turnieju w Montrealu w 2021 roku. Wówczas górą była Pegula, która wygrała 2:1.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Anastazja Pawluczenkowa - Jessica Pegula na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 2:00.

