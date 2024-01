Tak wygląda skład reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy

W kadrze Biało-Czerwonych na mistrzostwa Europy nie pojawił się kapitan reprezentacji Arkadiusza Moryto. Wszystko przez kontuzję, której doznał gwiazdor polskiej kadry.

- Obecna kondycja Arka to wciąż konsekwencje urazu z meczu na Węgrzech. Doszło tam do podwichnięcia stawu ramiennego. Arek w dalszym ciągu odczuwa ból przy oddawaniu rzutów. Jego stan zdrowia się poprawia, ale wciąż nie jest gotowy do gry w stu procentach - powiedział Bartosz Kiedrowski, fizjoterapeuta reprezentacji Polski.

W środę 10 stycznia na oficjalnym koncie Związki Piłki Ręcznej w Polsce w mediach społecznościowych pojawiła się kadra Biało-Czerwonych na tegoroczny czempionat Starego Kontynentu. Zobaczcie, którzy szczypiorniści pojadą do Kolonii.

Polacy już niedługo rozpoczną rywalizację na mistrzostwach Europy. Podopieczni Marcina Lijewskiego turniej zaczną 11 stycznia. Wtedy zmierzą się z narodową drużyną Norwegii. W fazie grupowej rozegrają jeszcze dwa spotkania. Naprzeciwko nich staną jeszcze reprezentacje Słowenii i Wysp Owczych.

Skład reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych na mistrzostwa Europy 2024:

Bramkarze:

Kornecki Mateusz – TSV Eisenach (GER)

Skrzyniarz Jakub – Bidasoa Irun (ESP)

Rozgrywający:

Daszek Michał – SPR Wisła Płock S.A.

Jędraszczyk Piotr – KPR GO S.A.

Olejniczak Michał – KS Iskra Kielce S.A.

Paterek Paweł – KS SPR „Chrobry” S.A.

Pietrasik Ariel – Kadetten Schaffhausen (SUI)

Powarzyński Jakub – Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.

Przytuła Damian – Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A.

Sićko Szymon – KS Iskra Kielce S.A.

Obrotowi:

Bis Bartłomiej – HSC 2000 Coburg (GER)

Dawydzik Dawid – SPR Wisła Płock S.A.

Gębala Maciej – S.C. DHfK Lipsk (GER)

Syprzak Kamil – Paris Saint Germain (FRA)

Skrzydłowi:

Czapliński Mikołaj – C.d.t Torrebalonmano (ESP)

Kosmala Mateusz – MMTS Kwidzyn S.A.

Szyszko Jakub – Górnik Zabrze Piłka Ręczna S.A.

Urbaniak Przemysław – KPR Ostrovia sp. z o.o.

AA, Polsat Sport