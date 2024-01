Doświadczony siatkarz trafił do szpitala. Nagły ból w klatce piersiowej!

Jak podaje klub Robsona Gomesa Augusto, znanego również pod pseudonimem Robinho, problemy zawodnika rozpoczęły się 2 stycznia. Siatkarz, przebywający wówczas w swoim domu, poczuł nagły ból w klatce piersiowej. Zawodnik zadzwonił po pogotowie, po czym błyskawicznie trafił na oddział intensywnej terapii szpitala Santa Casa.

- Pacjent przeszedł szereg badań oraz zabieg, który wyrównał pracę jego serca. Stan zawodnika jest dobry. Nie znamy jeszcze przyczyny problemów i staramy się zdiagnozować, co doprowadziło do arytmii. Póki co nie możemy jednoznacznie określić daty jego powrotu do siatkówki. Miejmy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia - powiedział stacji Globo Michel Dias Lopes, lekarz prowadzący sportowca.

38-letni środkowy trafił do Montes Claros/America Volei w październiku ubiegłego roku. Dla Brazylijczyka jest to już trzecie podejście do tego klubu. Wcześniej grał w nim w sezonach 2016/2017 oraz 2021/2022. W siatkarskim CV ma również występy między innymi w portugalskim Sportingu i czeskim VK Przybram.

RI, Polsat Sport