Legenda Rajdu Dakar ma kłopoty. Może wycofać się z rywalizacji

W środę i czwartek uczestnicy pokonują dwudniowy etap Chrono po wydmach pustynnego regionu Empty Quarter. Wystartowali z Shubaytah i o godz. 16 lokalnego czasu musieli przerwać jazdę i zjechać do najbliższego z siedmiu wyznaczonych na pustyni miejsc do spania, gdzie nie ma żadnych możliwości serwisowych. Następnego dnia wyruszą w dalszą drogę i wrócą do Shubaytah.

"Przebiliśmy oponę, a lewarek hydrauliczny odmawia posłuszeństwa. Nie mamy ręcznego lewarka, więc nie mam pojęcia, jak zmienimy koło. Do tego dochodzi uszkodzenie systemu hydraulicznego, które powoduje awarię wspomagania kierownicy. Nie wiem, jak sobie z tym poradzimy" - powiedział 14-krotny triumfator Rajdu Dakar, cytowany na oficjalnej stronie internetowej imprezy.

Po pięciu etapach jadący Audi Peterhansel, z pilotem Edouardem Boulangerem, zajmował szóstą lokatę. Miał ponad pół godziny straty do prowadzącego Saudyjczyka Yazeeda Al Rajhiego, który w środę uległ wypadkowi i nie będzie się liczył w klasyfikacji generalnej.

psl, PAP