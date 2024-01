Skandaliczne zachowanie kibiców. W sieci aż huczy, tylko spójrz na to nagranie! (WIDEO)

Starcia derbowe zawsze wyzwalają w kibicach ogromne emocje. Niekiedy przejawiają się one w niedopuszczalny sposób - tak właśnie było w środę w Rzymie, gdzie Lazio mierzyło się z AS Roma. Kiedy jeden z piłkarzy "Giallorossich" opuszczał boisko, został zaatakowany przez fanów przeciwnej ekipy. Wszystko pokazały telewizyjne kamery.

W ćwierćfinale Pucharu Włoch doszło do hitowego starcia Lazio z AS Roma. Lepsi okazali się podopieczni Maurizio Sarriego, którzy wygrali 1:0 po bramce Mattii Zaccagniego z 51. minuty. Rywale zza miedzy starali się przez całą drugą połowę o wyrównanie, ale ostatecznie nie zdołali do niego doprowadzić.

W 76. minucie doszło do skandalicznego wydarzenia. Podczas gdy Edoardo Bove opuszczał boisko, został zaatakowany przez fanów Lazio. Ci obrzucali go butelkami. Piłkarz otrzymał cios między innymi w kark, po którym przyklęknął na murawie. Wszystko pokazały telewizyjne kamery.

- Nie ma o czym mówić. Nie szukajmy zbędnych kontrowersji, władze z pewnością zajmą się tą sprawą. Ja z kolei wolę rozmawiać o tym, co wydarzyło się na boisku - powiedział po ostatnim gwizdku piłkarz.

JŻ, Polsat Sport