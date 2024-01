Szykuje się wielki powrót do polskiej ligi! To słynna siatkarka

Jedna z czołowych zawodniczek polskiej ligi siatkarek Jelena Blagojević ma wrócić i znów grać na naszych parkietach. Grono klubów, do których mogłaby wrócić siatkarka ,zmniejszyło się do terenu jednego miasta – Łodzi.

Do TAURON Ligi ma wrócić Jelena Blagojević. Serbka od sezonu 2023/24 jest zawodniczką Shenzhen Zhongsai, który obecnie walczy o miejsca 5-8 w fazie play-off ligi chińskiej. Za chwilę skończy się sezon i przyjmująca będzie miała utrudnione zadanie, by utrzymać rytm meczowy aż do sezonu reprezentacyjnego. Dlatego transfer do polskiej ligi staje się coraz bardziej realny.

ZOBACZ TAKŻE: Wilfredo Leon potwierdził plotki! Sensacyjne słowa reprezentanta Polski

W październikowym magazynie #7Strefa, Blagojević nie była pewna swojej przyszłości.

- Nie myślę o tym, co będzie w styczniu. Nie wiem, do kiedy sezon będzie trwał. Ostatnio mówili, że do 6 lutego. Ja mam kontrakt do połowy stycznia. Nie wiem, czy będę dalej grać. Mam kilka propozycji, ale zobaczymy – powiedziała wówczas siatkarka.

Teraz pojawiają się głosy, iż Blagojević ma trafić do jednego z łódzkich klubów. Swoją propozycję współpracy wysunął ŁKS Commercecon Łódź proponując Serbce półtoraroczny kontrakt zawodniczy i rolę asystentki trenera, ale raczej do takiego transferu nie dojdzie, bo Blagojević chce wrócić na nowy sezon do Chin.

Został więc drugi łódzki zespół – Grot Budowlani Łódź. W gronie zawodniczek nalegać na transfer swojej rodaczki miała Ana Bjelica.

Blagojević jest doskonale znana polskim kibicom. W sezonie 2016/17 grała w Chemiku Police, z którym wywalczyła mistrzostwo kraju i Puchar Polski. Kolejne sześć lat spędziła w Rzeszowie, z którym zdobyła puchar Polski, dwa razy Superpuchar Polski, cztery razy srebrny medal ligi (2019/20,2020/21,2021/22, 2022/23) i raz brązowy (2018/19). W trakcie siedmiu sezonów w polskiej lidze rozegrała 188 meczów, zdobyła 2099 punktów, 80 asów serwisowych i 188 razy zablokowała przeciwniczki.

W reprezentacji Serbii dwukrotnie była mistrzynią Europy (2017, 2019), raz wicemistrzynią Europy (2021), zdobyła brąz igrzysk olimpijskich (2020) oraz brąz Ligi Europejskiej (2012). Obecnie należy do sztabu reprezentacji swojego kraju.

KZ, Polsat Sport